Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Gouverner l'Empire d'Occident

Philippe Depreux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre est né d'une question simple : comment l'Occident latin fut-il gouverné au haut Moyen Age ? Plus précisément, quel fut l'intérêt d'avoir un empereur alors que le roi jouait encore un rôle fondamental ? En 800, le couronnement impérial de Charlemagne est l'apothéose d'un recentrage politique sur l'Europe du Nord-Ouest car depuis plusieurs décennies, la papauté se détourne de Byzance. Partant de cet événement conjoncturel, Philippe Depreux expose l'idéologie du pouvoir impérial comparé au pouvoir royal et, plus généralement, les ambitions et limites de l'exercice d'un pouvoir qui se considère comme sommital. De l'essor des Pippinides jusqu'à la mort de Conrad II, qui parachève la formation du Saint-Empire, l'auteur analyse l'exercice du pouvoir, la symbolique qui en exprime l'essence et les pratiques sociales qui lui sont inhérentes en abordant des thèmes très divers, qui sont autant de clefs d'interprétation propices à la comparaison avec d'autres espaces politiques et culturels, dont les mondes byzantin et islamique. L'espace considéré englobe l'Empire carolingien et les royaumes qui en sont issus - l'imperium désignant essentiellement le pouvoir, et seulement accessoirement le territoire où il est exercé. Par la diversité des aspects abordés - du décorum des plaids généraux à la pratique de la chasse ou de la genèse du sceau représentant le souverain "en majesté" à la volonté de conduire l'ensemble du peuple au paradis -, cet essai révèle les multiples facettes de la manière dont on concevait et on exerçait le pouvoir impérial ou royal au haut Moyen Age, en combinant d'une manière originale les sources textuelles, iconographiques et matérielles.

Par Philippe Depreux
Chez Belles Lettres

|

Auteur

Philippe Depreux

Editeur

Belles Lettres

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Gouverner l'Empire d'Occident par Philippe Depreux

Commenter ce livre

 

Gouverner l'Empire d'Occident

Philippe Depreux

Paru le 22/10/2025

220 pages

Belles Lettres

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782251458083
9782251458083
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.