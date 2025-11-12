Inscription
#Essais

Toc, toc, toc ? s'il te plaît, écoute-moi !

Philippe Dransart

Ce livre nous propose d'envisager la maladie comme un appel de l'âme qui souffre, comme si elle créait une friction en un point de notre corps pour se faire entendre et pour attirer notre attention sur ce dont elle souffre. Avec bon sens, si nous sommes malades nous confierons bien sûr notre corps à la médecine, car c'est elle qui a la compétence pour s'en occuper. Soignons-nous avec les moyens qui ont fait leurs preuves, mais que cela ne nous empêche pas d'entendre ce que notre âme cherche à nous dire ! Car il se pourrait bien que nos sensations, nos lésions, soient le reflet de la souffrance de notre âme, tandis que l'endroit du corps malade nous dit de quoi elle souffre. Entendre son appel à travers les symptômes qu'elle nous envoie comme des signes, puis découvrir et faire le choix de ce qui pourrait l'apaiser, c'est se mettre en accord avec elle et renouer en profondeur avec ce qui nous anime.

Par Philippe Dransart
Chez Editions Le Mercure Dauphinois

|

Auteur

Philippe Dransart

Editeur

Editions Le Mercure Dauphinois

Genre

Histoire de la psychologie

Toc, toc, toc ? s'il te plaît, écoute-moi !

Philippe Dransart

Paru le 12/11/2025

136 pages

Editions Le Mercure Dauphinois

17,00 €

9782356624536
