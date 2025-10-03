Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Eloge de Condorcet

François Arago

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans la grande tradition de nos Académies, en l'occurrence ici celle des Sciences, François Arago se voit chargé en 1841 de rédiger l'éloge de l'un de ses plus illustres représentants à savoir Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet (1743-1794), dont les contributions aux mathématiques, à la philosophie et à la politique sociale ont marqué le XVIIIe siècle. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre avec un texte de commande, Arago évite ici l'écueil de l'hagiographie pour proposer une vie de Condorcet riche et alerte où l'on se plaît à suivre l'homme depuis ses débuts de mathématicien éclatants à sa fin tragique dans des conditions demeurées obscures. Sept chapitres denses évoquent Condorcet à des moments clés de son existence, de sa jeunesse studieuse à ses relations avec Voltaire et d'Alembert, de son travail à l'Académie à son engagement politique, de la Convention à son procès, à sa mort enfin, qui succède à des mois de traque. Ce que l'on retiendra de ce parcours brillant brisé par la Terreur, c'est sans doute l'inépuisable curiosité intellectuelle d'un homme pleinement inscrit dans le siècle des Lumières dont il a embrassé nombre de combats. Ceux de la liberté, de l'égalité des hommes et des femmes, de l'abolition de l'esclavage, d'une justice rendue au nom du peuple, du droit à l'éducation pour tous, et même, chose remarquable pour l'époque, du droit des animaux qu'il ne fallait point rendre malheureux et s'occuper de leur bien-être.

Par François Arago
Chez Editions Manucius

|

Auteur

François Arago

Editeur

Editions Manucius

Genre

Histoire de la philosophie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Eloge de Condorcet par François Arago

Commenter ce livre

 

Eloge de Condorcet

François Arago

Paru le 03/10/2025

134 pages

Editions Manucius

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782845788299
9782845788299
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.