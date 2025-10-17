Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Equiquanto

Paul Kichilov, Charles Antoine

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si le cheval devenait passeur de science ? La physique quantique comme vous ne l'avez jamais vue. A la croisée de la science et de l'art, equiQuanto est un livre hors norme qui explore les mystères et merveilles de la physique quantique à travers un langage inattendu : celui du cheval. En mêlant récit scientifique (par Charles Antoine) et dessins équestres envoûtants (par Paul Kichilov), ce livre donne à voir ce que la science peine parfois à dire, et propose un voyage sensible au coeur de l'une des plus grandes révolutions intellectuelles de l'histoire humaine. Superposition, intrication, incertitude, ordinateur quantique ou multivers : autant de concepts vertigineux incarnés ici par la puissance, la grâce et la liberté du cheval en mouvement. Ce livre n'explique pas seulement la science : il la raconte, la suggère, la fait sentir. Il traduit l'abstraction en images, et l'invisible en émotion. Un langage nouveau, né de la rencontre entre physique fondamentale et art équestre, pour transmettre l'indicible et éveiller en chacun l'intuition d'un monde plus vaste que nos certitudes. A la manière d'une conférence-spectacle dessinée, ce livre poétique et scientifique propose un voyage inédit au coeur de l'infiniment étrange et de ses conséquences technologiques et philosophiques sur notre quotidien. Une invitation à ressentir la science autrement, et à entrer pleinement dans l'aventure quantique du XXI ? siècle.

Par Paul Kichilov, Charles Antoine
Chez Belles Lettres

|

Auteur

Paul Kichilov, Charles Antoine

Editeur

Belles Lettres

Genre

Physique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Equiquanto par Paul Kichilov, Charles Antoine

Commenter ce livre

 

Equiquanto

Paul Kichilov, Charles Antoine

Paru le 17/10/2025

150 pages

Belles Lettres

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782251458014
9782251458014
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.