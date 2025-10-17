Et si le cheval devenait passeur de science ? La physique quantique comme vous ne l'avez jamais vue. A la croisée de la science et de l'art, equiQuanto est un livre hors norme qui explore les mystères et merveilles de la physique quantique à travers un langage inattendu : celui du cheval. En mêlant récit scientifique (par Charles Antoine) et dessins équestres envoûtants (par Paul Kichilov), ce livre donne à voir ce que la science peine parfois à dire, et propose un voyage sensible au coeur de l'une des plus grandes révolutions intellectuelles de l'histoire humaine. Superposition, intrication, incertitude, ordinateur quantique ou multivers : autant de concepts vertigineux incarnés ici par la puissance, la grâce et la liberté du cheval en mouvement. Ce livre n'explique pas seulement la science : il la raconte, la suggère, la fait sentir. Il traduit l'abstraction en images, et l'invisible en émotion. Un langage nouveau, né de la rencontre entre physique fondamentale et art équestre, pour transmettre l'indicible et éveiller en chacun l'intuition d'un monde plus vaste que nos certitudes. A la manière d'une conférence-spectacle dessinée, ce livre poétique et scientifique propose un voyage inédit au coeur de l'infiniment étrange et de ses conséquences technologiques et philosophiques sur notre quotidien. Une invitation à ressentir la science autrement, et à entrer pleinement dans l'aventure quantique du XXI ? siècle.