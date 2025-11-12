Inscription
#Essais

La planète Terre et ses extraordinaires propriétés

Philippe Bertrand

ActuaLitté
Ce livre est dédié aux amoureux de la Terre et, d'une manière générale, à tous ceux qui aspirent à comprendre sa beauté et ses extraordinaires propriétés. Qu'il s'agisse de celles héritées de l'histoire cosmique depuis le Big Bang jusqu'à la formation du Système Solaire, ou bien de celles acquises lors de son histoire évolutive depuis 4, 5 milliards d'années. Sa lecture se veut un voyage agréable à travers le fonctionnement global de la planète et n'exige aucun bagage scientifique préalable. La Terre n'est pas simplement une planète porteuse de vie. Par un exceptionnel niveau de structuration de sa matière, elle est devenue, au prix d'échanges d'énergie et d'information avec l'Univers, un système qui se construit et s'entretient par lui-même. Tout en s'appuyant sur les connaissances disciplinaires pointues de la physique-chimie, la biologie, la géologie, l'océanographie et la climatologie, ce livre souligne le caractère systémique et auto-régulé de notre planète pour le grand public. Il décrit notamment ses propriétés d'émergence, d'évolution adaptative et d'autorégulation.

Par Philippe Bertrand
Chez Ellipses

|

Auteur

Philippe Bertrand

Editeur

Ellipses

Genre

Histoire de la géologie - Vulg

La planète Terre et ses extraordinaires propriétés

Philippe Bertrand

Paru le 12/11/2025

216 pages

Ellipses

26,00 €

ActuaLitté
9782340108851
