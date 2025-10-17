Inscription
Fictions scientifiques

Vincent Bontems

En 1944 parut Fictions, huit nouvelles qui ont révolutionné la littérature spéculative. Et si Jorge Luis Borges avait connu l'intelligence artificielle, aurait-il eu besoin d'hypothèses fantastiques pour instiller leur vertige métaphysique Philosophe des techniques, Vincent Bontems revisite les fictions borgésiennes à la lumière des évolutions technologiques en cours. Comment une IA réputée omnisciente modifiera-t-elle les cartes du monde ? Un auteur peut-il écrire après sa mort ? L'histoire de la physique est-elle modifiable rétrospectivement ? Un jeu vidéo convertira-t-il à l'anarchisme les jumeaux numériques ? Chaque livre peut-il n'être lu que par un seul lecteur ? Le Web of Science sera-t-il englouti dans un océan de science vaudou ? Que se passera-t-il quand nos rêves deviendront des arbres de décisions surveillés par le gouvernement ? Les descendants d'une colonie spatiale reconnaitraient-ils la planète qu'ont quittée leurs ancêtres ? Autant d'expériences de pensée qui, à en croire l'auteur, ne relèvent plus de la spéculation sauvage mais de "fictions scientifiques" . MULTIVERSALISME : La collection des oeuvres littéraires, philosophiques, scientifiques, politiques et ludiques qui font penser d'autres mondes pour penser notre monde autrement.

Fictions scientifiques

Vincent Bontems

Paru le 17/10/2025

180 pages

Belles Lettres

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

