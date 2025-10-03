Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

Dans ma peau

Yasmin Zaher

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est une jeune Palestinienne qui vit à New York. Elle enseigne dans un collège. Elle a un amant, Sasha. Mais ses vrais amis s'appellent Dolce & Gabbana, Gucci, Valentino, Prada. Et Hermès (elle a un faible pour les sacs Birkin). Elle semble blasée, elle est surtout perdue. C'est pourquoi, sans doute, elle s'acharne à purifier son corps de la saleté qui - pense-t-elle - le souille en permanence. Elle ne sait pas encore qu'elle est au seuil d'une métamorphose qui va la changer profondément et lui permettre de découvrir sa vraie nature. Avec ce premier roman en forme de conte moral, Yasmin Zaher parie sur son sens de l'humour, son insolence, son goût pour le paradoxe... et remporte la mise. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Céline Leroy Yasmin Zaher est née à Jérusalem. Elle a suivi des études en ingénierie biomédicale à Yale avant de devenir journaliste. Egalement diplômée de la New School en littérature, elle a remporté le prix Dylan Thomas avec Dans ma peau . Elle vit à Paris.

Par Yasmin Zaher
Chez Editions de l'Olivier

|

Auteur

Yasmin Zaher

Editeur

Editions de l'Olivier

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dans ma peau par Yasmin Zaher

Commenter ce livre

 

Dans ma peau

Yasmin Zaher

Paru le 03/10/2025

256 pages

Editions de l'Olivier

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782823622898
9782823622898
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.