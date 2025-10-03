C'est une jeune Palestinienne qui vit à New York. Elle enseigne dans un collège. Elle a un amant, Sasha. Mais ses vrais amis s'appellent Dolce & Gabbana, Gucci, Valentino, Prada. Et Hermès (elle a un faible pour les sacs Birkin). Elle semble blasée, elle est surtout perdue. C'est pourquoi, sans doute, elle s'acharne à purifier son corps de la saleté qui - pense-t-elle - le souille en permanence. Elle ne sait pas encore qu'elle est au seuil d'une métamorphose qui va la changer profondément et lui permettre de découvrir sa vraie nature. Avec ce premier roman en forme de conte moral, Yasmin Zaher parie sur son sens de l'humour, son insolence, son goût pour le paradoxe... et remporte la mise. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Céline Leroy Yasmin Zaher est née à Jérusalem. Elle a suivi des études en ingénierie biomédicale à Yale avant de devenir journaliste. Egalement diplômée de la New School en littérature, elle a remporté le prix Dylan Thomas avec Dans ma peau . Elle vit à Paris.