Coloriages magiques CE2

Une nouvelle collection de coloriages magiques pour s'entrainer au calcul mental de manière ludique au CE2 ! - Un support clé en main , à utiliser par l'enseignant selon l'organisation et les besoins de la classe (travail en autonomie, remédiation, révision à la maison...). - Une progression conforme au nouveau programme 2025 , pour réviser toutes les compétences du calcul mental. - Un support favorisant le développement de compétences transversales (motricité fine, soin, concentration...). - Des dessins " invisibles " , pour motiver l'élève à découvrir l'image cachée. - Un système de correction inédit (calques transparents correctifs) , facile à utiliser et représentant un réel gain de temps pour l'enseignant. Le contenu de la pochette : - Un fichier de 64 pages, avec 40 coloriages magiques (dont 2 coloriages vierges). - 40 calques correctifs en couleurs. - Des ressources complémentaires à photocopier (référent couleurs, tableau de suivi de l'élève...). L'autrice : Betty Archenault a enseigné pendant 35 ans dans tous les niveaux de la MS au CM1. Elle est l'autrice du blog Ipotâme... Tâme qu'elle anime depuis 2011.