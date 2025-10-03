Des chevaux et du vent

C'est un roman au souffle puissant, une histoire de chair et de sang, de vie et de mort, où l'endurance des humains et la vigueur des chevaux leur permet seules de résister au froid et au vent glacé qui souffle continuellement du large. Hokkaidô. C'est sur une terre du bout du monde, bordée par le Pacifique nord, que Sutezô a planté ses racines, une terre rude, impitoyable et belle. Sutezô, l'enfant d'une humaine et d'un cheval, car sa mère le portait dans son ventre lorsque, prisonnière de la neige, elle embrassa son cheval avant de se nourrir de sa chair pour survivre. Ce sacrifice et ce don ont noué inextricablement les liens de la famille de Sutezô avec les chevaux. Ces chevaux au corps trapu, aux jambes puissantes et aux yeux ardents qui halent les filets à algues laminaires dans la mer, au pied des falaises. Voici le roman de ces générations d'éleveurs de chevaux, un chant d'amour aux chevaux qui se trouvera à jamais scellé sur l'île inaccessible de Hanajima, leur ultime royaume.