#Album jeunesse

Dracula

Charlotte Gastaut

"Pour la première fois de sa si longue existence, Dracula voulut avoir du temps, encore plus de temps". Epuisé d'être craint et détesté Dracula a renoncé au mal et s'est réinventé en couturier de génie. Sa rencontre avec Mina, une journaliste curieuse et lumineuse, chamboule son éternité. Ensemble, ils tissent une histoire d'amour hors du temps, rythmée par les saisons et les créations. Une robe pour chaque heure, un manteau pour chaque saison... jusqu'à l'ultime collection. Entre poésie, humour et émotion, Charlotte Gastaut réinvente le mythe de Dracula et propose un conte moderne, élégant et bouleversant sur le temps qui passe et l'amour qui transcende tout.

Par Charlotte Gastaut
Chez Flammarion

|

Auteur

Charlotte Gastaut

Editeur

Flammarion

Genre

Flammarion - Père Castor

Commenter ce livre

 

Dracula

Charlotte Gastaut

Paru le 12/11/2025

64 pages

Flammarion

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782080495433
