"Pour la première fois de sa si longue existence, Dracula voulut avoir du temps, encore plus de temps". Epuisé d'être craint et détesté Dracula a renoncé au mal et s'est réinventé en couturier de génie. Sa rencontre avec Mina, une journaliste curieuse et lumineuse, chamboule son éternité. Ensemble, ils tissent une histoire d'amour hors du temps, rythmée par les saisons et les créations. Une robe pour chaque heure, un manteau pour chaque saison... jusqu'à l'ultime collection. Entre poésie, humour et émotion, Charlotte Gastaut réinvente le mythe de Dracula et propose un conte moderne, élégant et bouleversant sur le temps qui passe et l'amour qui transcende tout.