Montées, descentes et courses olympiques

Né au pied des Dolomites, Dino Buzzati n'a jamais cessé de célébrer la montagne. Dans ce second volume de Nouvelles des cimes, il exprime sa passion pour les sommets révélant leur splendeur et leurs secrets. Alliant la sensibilité narrative du romancier et la précision scrupuleuse du journaliste, ces chroniques - des textes inédits jamais traduits en français - s'adressent à tous ceux qui veulent comprendre intimement la montagne et les montagnards. Entre surplombs et vires, mettant coeur et plume au service de son récit, Dino Buzzati nous fait ressentir physiquement la fatigue, le froid, le danger, la routine, la joie. Cimes, épreuves olympiques, ski... , ces nouvelles et articles témoignent d'exploits comme de petits faits, tout en dessinant le portrait d'un homme, Buzzati, alpiniste dans l'âme qui toute sa vie a rêvé d'altitude.