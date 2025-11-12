Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman étranger

Montées, descentes et courses olympiques

Dino Buzzati, Delphine Gachet, Lorenzo Vigano

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Né au pied des Dolomites, Dino Buzzati n'a jamais cessé de célébrer la montagne. Dans ce second volume de Nouvelles des cimes, il exprime sa passion pour les sommets révélant leur splendeur et leurs secrets. Alliant la sensibilité narrative du romancier et la précision scrupuleuse du journaliste, ces chroniques - des textes inédits jamais traduits en français - s'adressent à tous ceux qui veulent comprendre intimement la montagne et les montagnards. Entre surplombs et vires, mettant coeur et plume au service de son récit, Dino Buzzati nous fait ressentir physiquement la fatigue, le froid, le danger, la routine, la joie. Cimes, épreuves olympiques, ski... , ces nouvelles et articles témoignent d'exploits comme de petits faits, tout en dessinant le portrait d'un homme, Buzzati, alpiniste dans l'âme qui toute sa vie a rêvé d'altitude.

Par Dino Buzzati, Delphine Gachet, Lorenzo Vigano
Chez Flammarion

|

Auteur

Dino Buzzati, Delphine Gachet, Lorenzo Vigano

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature Italienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Montées, descentes et courses olympiques par Dino Buzzati, Delphine Gachet, Lorenzo Vigano

Commenter ce livre

 

Montées, descentes et courses olympiques

Dino Buzzati trad. Delphine Gachet

Paru le 12/11/2025

220 pages

Flammarion

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080489500
9782080489500
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.