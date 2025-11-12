Inscription
#Essais

Astro-Litho et les 4 éléments

Klaire D. Roy

ActuaLitté
Existe-t-il un lien possible entre la lithothérapie et les astres ? Air, Eau, Feu, Terre, lequel de ces éléments est relié à votre signe du zodiaque et comment interagissent-ils entre eux ? Klaire D. Roy nous ouvre de nouveaux horizons sur le jeu des différentes forces et leurs influences qui agissent sur notre univers et en chacun de nous. Elle nous présente une perspective inédite, relative au lien existant entre le royaume minéral et l'élément de notre signe astrologique. Puis, elle nous propose certaines avenues nous indiquant le chemin du retour au mieux-être. Un livre plein de ressources, concis, pratique, tout en couleur, facile à consulter !

Par Klaire D. Roy
Chez Editions Paume de Saint-Germain

|

Auteur

Klaire D. Roy

Editeur

Editions Paume de Saint-Germain

Genre

Pierres et cristaux

Retrouver tous les articles sur Astro-Litho et les 4 éléments par Klaire D. Roy

Astro-Litho et les 4 éléments

Klaire D. Roy

Paru le 12/11/2025

208 pages

Editions Paume de Saint-Germain

21,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9781989870037
