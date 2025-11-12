Astro-Litho et les 4 éléments

Existe-t-il un lien possible entre la lithothérapie et les astres ? Air, Eau, Feu, Terre, lequel de ces éléments est relié à votre signe du zodiaque et comment interagissent-ils entre eux ? Klaire D. Roy nous ouvre de nouveaux horizons sur le jeu des différentes forces et leurs influences qui agissent sur notre univers et en chacun de nous. Elle nous présente une perspective inédite, relative au lien existant entre le royaume minéral et l'élément de notre signe astrologique. Puis, elle nous propose certaines avenues nous indiquant le chemin du retour au mieux-être. Un livre plein de ressources, concis, pratique, tout en couleur, facile à consulter !