Composer en danse

Si la composition musicale se partage dans des leçons, des partitions et des traités, les modes de composition chorégraphique sont plus confidentiels et sortent rarement des studios de danse. Cet ouvrage conçu à six mains revient sur trois années d'enquête au cours desquelles Julie Perrin, Myriam Gourfink et Yvane Chapuis ont interrogé et documenté la notion même de composition en danse, afin d'en dégager un lexique des opérations et des pratiques. En dialoguant avec dix chorégraphes, tous·tes porteur·euses d'un geste compositionnel reconnu, les autrices ont organisé une réflexion collective sur les principes de composition de chacun·e, la place qu'elle occupe aux différents stades du processus de création, les outils qu'elle sollicite, les liens qu'elle établit avec l'interprétation d'une part et l'histoire de la discipline de l'autre. Avec la pratique comme point d'ancrage, le livre s'ouvre sur trois textes des directrices d'ouvrage, permettant de mettre en perspective cette recherche d'envergure d'un point de vue méthodologique et historique. Une vingtaine de notions sont ensuite analysées, constituant un glossaire des usages, suivies de la retranscription de quatre discussions spécifiques entre les chorégraphes et les trois chercheuses. Enfin, dix portraits de circonstance permettent de situer les principaux protagonistes. Cet ouvrage est une réédition du livre aujourd'hui épuisé, édité dans la collection Nouvelles Scènes des Presses du réel et paru en 2020.