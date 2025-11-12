Inscription
A 28 ans, Johann Margulies voit sa vie s'effondrer. Cadre dirigeant et enseignant à Sciences Po, il est terrassé par une fatigue inexplicable qui le cloue au lit. Commence alors une descente aux enfers de trois années avant qu'un diagnostic ne tombe ? : encéphalomyélite myalgique. Dans ce récit bouleversant, l'auteur nous emmène dans l'univers des maladies chroniques invisibles, cette " vie réduite " qui suspend le monde et contraint à la réinvention de soi. Avec une érudition remarquable, il transforme l'expérience de la souffrance en une réflexion d'une rare profondeur. Entre journal intime et essai philosophique, Epuisé dresse le portrait d'une génération de malades oubliés - Covid long, syndromes post-infectieux, encéphalomyélite myalgique -, abandonnés par une médecine cynique et des institutions sourdes. Des millions de patients errent sans diagnostic, psychologisés, niés dans leur souffrance par un système médical qui refuse d'admettre ses limites. Mais c'est aussi l'histoire d'une renaissance possible. Celle d'un homme qui refuse de se laisser réduire à sa pathologie et trouve dans l'écriture et la pensée les moyens de sa résurrection. Un témoignage nécessaire qui révèle comment la maladie peut devenir le lieu d'une véritable métamorphose existentielle et d'une lutte collective pour la reconnaissance.

Par Johann Margulies
Chez Editions de l'Observatoire

|

Auteur

Johann Margulies

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Témoignages

Paru le 12/11/2025

Editions de l'Observatoire

22,00 €

9791032934586
