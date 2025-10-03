Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le bruit du monde me fait un peu trop mal certains jours

Céline Bardet, Jacqueline Remy, Denis Mukwege

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Le viol n'a ni religion ni culture ni continent. On se sert d'une kalachnikov en Bosnie, au Soudan, en Colombie... On fait pareil avec le viol". Le viol de guerre est une épidémie qui ne dit pas son nom. Commis avec une brutalité extrême, parfois en public pour mieux terrifier, c'est une arme à déflagration multiple destinée à briser l'ennemi haï, à tuer dans l'oeuf son avenir. Il sert à humilier, à posséder, à détruire l'intimité des femmes. Il prétend aussi déviriliser les hommes. Dans tous les cas, il enferme ses victimes dans une prison de honte. Depuis plus de quinze ans, Céline Bardet lutte contre ce fléau, pour mettre au jour les chemins qui permettent de sortir de l'obscurantisme, des idées fausses, des approximations. Juriste, elle n'a qu'une obsession : écouter les victimes, documenter les crimes, et traduire leurs auteurs en justice. C'est un travail de longue haleine qui l'a menée dans près de cent pays. A chaque fois, avec rigueur et humanité, elle tente de reconstituer des histoires fragmentées, douloureuses ; de collecter des preuves. De sa voix singulière, elle raconte ici la mission qu'elle s'est donnée, les obstacles auxquels elle s'est heurtée, et les récits poignants qu'elle a recueillis. Céline Bardet est une enquêtrice pénale internationalement reconnue, spécialisée dans les crimes de guerre. Elle commence sa carrière au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Témoin de la montée de l'utilisation du viol dans les conflits, elle a fondé l'ONG We are NOT Weapons of War (WWoW) en 2014. Journaliste et écrivaine, Jacqueline Remy a été rédactrice en chef à L'Express et collabore notamment avec le mensuel Vanity Fair. Elle est l'autrice de nombreux ouvrages. Préface du docteur Denis Mukwege, chirurgien gynécologue, prix Nobel de la paix 2018.

Par Céline Bardet, Jacqueline Remy, Denis Mukwege
Chez Studiofact Editions

|

Auteur

Céline Bardet, Jacqueline Remy, Denis Mukwege

Editeur

Studiofact Editions

Genre

Criminalité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le bruit du monde me fait un peu trop mal certains jours par Céline Bardet, Jacqueline Remy, Denis Mukwege

Commenter ce livre

 

Le bruit du monde me fait un peu trop mal certains jours

Céline Bardet, Jacqueline Remy

Paru le 03/10/2025

250 pages

Studiofact Editions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494894143
9782494894143
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.