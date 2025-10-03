Le bruit du monde me fait un peu trop mal certains jours

"Le viol n'a ni religion ni culture ni continent. On se sert d'une kalachnikov en Bosnie, au Soudan, en Colombie... On fait pareil avec le viol". Le viol de guerre est une épidémie qui ne dit pas son nom. Commis avec une brutalité extrême, parfois en public pour mieux terrifier, c'est une arme à déflagration multiple destinée à briser l'ennemi haï, à tuer dans l'oeuf son avenir. Il sert à humilier, à posséder, à détruire l'intimité des femmes. Il prétend aussi déviriliser les hommes. Dans tous les cas, il enferme ses victimes dans une prison de honte. Depuis plus de quinze ans, Céline Bardet lutte contre ce fléau, pour mettre au jour les chemins qui permettent de sortir de l'obscurantisme, des idées fausses, des approximations. Juriste, elle n'a qu'une obsession : écouter les victimes, documenter les crimes, et traduire leurs auteurs en justice. C'est un travail de longue haleine qui l'a menée dans près de cent pays. A chaque fois, avec rigueur et humanité, elle tente de reconstituer des histoires fragmentées, douloureuses ; de collecter des preuves. De sa voix singulière, elle raconte ici la mission qu'elle s'est donnée, les obstacles auxquels elle s'est heurtée, et les récits poignants qu'elle a recueillis. Céline Bardet est une enquêtrice pénale internationalement reconnue, spécialisée dans les crimes de guerre. Elle commence sa carrière au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Témoin de la montée de l'utilisation du viol dans les conflits, elle a fondé l'ONG We are NOT Weapons of War (WWoW) en 2014. Journaliste et écrivaine, Jacqueline Remy a été rédactrice en chef à L'Express et collabore notamment avec le mensuel Vanity Fair. Elle est l'autrice de nombreux ouvrages. Préface du docteur Denis Mukwege, chirurgien gynécologue, prix Nobel de la paix 2018.