L’Abécédaire de Moses Mendelssohn

Critique littéraire, philosophe, traducteur de la Bible, auteur d'une oeuvre en trente volumes touchant plusieurs domaines et acteur politique de l'émancipation des Juifs, Moses Mendelssohn n'a cessé d'interroger la place de sa communauté dans l'Europe du XVIIIe siècle. Longtemps décriée et mal interprétée, la pensée de celui qui fut appelé par ses contemporains le " philosophe juif " nous plonge au coeur de l'Aufklärung, le Siècle des lumières outre-Rhin : écrivant en allemand aussi bien qu'en hébreu, citant le Talmud pour commenter Leibniz, prenant position sur les polémiques qui ont jalonné le siècle de Kant, il reflète ce que c'est qu'être juif dans un siècle dominé par les chrétiens. A l'heure où les Lumières sont accusées de tous les maux, où elles seraient un exemple d'universalisation forcée, chauvine, à l'heure où l'antisémitisme surgit de nouveau en France, la pensée de Moses Mendelssohn est une invitation à la tolérance et à la rationalité. Un abécédaire nécessaire pour tous ceux qui s'intéressent aux phénomènes d'hybridation culturelle, en Europe et dans le monde. TEXTES CHOISIS PAR DOMINIQUE BOUREL