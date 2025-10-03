Inscription
#Imaginaire

Fille de l'Eau

Yvan Robin

ActuaLitté
Avec la troupe de théâtre du lycée, Milo va passer l'été au Burkina Faso. Ils doivent monter une pièce avec des comédiens locaux. L'expérience est bouleversante. Milo découvre un pays différent du sien, une autre culture, une société où la place des hommes et des femmes s'organise selon d'autres schemas. En parallèle, il tente de retrouver une femme. Celle que son grand-père disparu aurait connue lorsqu'il était militaire. Celle qui a écrit ces lettres, cachées au grenier, où elle évoque un enfant à naître. Et si Milo avait une famille, là-bas ?

Par Yvan Robin
Chez Faction

|

Auteur

Yvan Robin

Editeur

Faction

Genre

Suspense

Commenter ce livre

 

Fille de l'Eau

Yvan Robin

Paru le 03/10/2025

132 pages

Faction

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
