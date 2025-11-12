Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Eve’s Lament

Lera Auerbach

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lera Auerbachs Orchesterstück Eve's Lament entstand auf Einladung von Marin Alsop für deren Antrittskonzert als Chefdirigentin des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien. In diesem Werk verleiht Auerbach der titelgebenden biblischen Figur eine Stimme - aus heutiger Perspektive, verwoben mit der Vergangenheit und offen für künftige Deutungen. Der Beiname "O Flowers, that never will in other climate grow" verweist auf John Miltons Epos Paradise Lost, dem dieses Zitat entnommen ist - eine Metapher für das unentfaltete Potenzial von Frauen, deren Entwicklung durch äußere Umstände gehemmt bleibt. Diese Idee ist Kern der Komposition : eine Klage über versäumte Möglichkeiten, aber auch ein Akt stiller Rebellion. Zwei Zitate aus Liedern von Henry Purcell - What can we poor females do ? und Music for a while - durchziehen das Werk wie ironisch aufgeladene Kommentare. Dem Werk liegt eine feine Balance zwischen Tragik, Ernst und feinsinnigem Humor zugrunde. Am Ende steht eine leise Geste des Aufbruchs, des Erinnerns an ein verlorenes Paradies und an das innere Licht der Kindheit, das in aller Zerbrechlichkeit dennoch weiterstrahlt. Instrumentation : orchestra

Par Lera Auerbach
Chez Boosey & Hawkes Deuschland

|

Auteur

Lera Auerbach

Editeur

Boosey & Hawkes Deuschland

Genre

Opéra

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Eve’s Lament par Lera Auerbach

Commenter ce livre

 

Eve’s Lament

Lera Auerbach

Paru le 10/12/2025

Boosey & Hawkes Deuschland

25,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9783689030315
9783689030315
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.