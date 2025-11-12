Pionnier de la lithothérapie depuis les années 1980, conférencier, formateur, consultant, Reynald Georges Boschiero est devenu au fil des ans un des meilleurs experts européens de la lithothérapie. Il a publié depuis 1991 une dizaine d'ouvrages qui abordent méthodiquement tous les aspects pratiques de la lithothérapie. Ce grand dictionnaire est une synthèse de plus de 35 ans d'études sur le sujet. Le GRAND Dictionnaire de la Lithothérapie : 832 pages, 380 pierre décrites, 3000 photos de pierres dans 360 planches photographiques, 350 illustrations originales. Comprendre la lithothérapie et ses différentes approches. Les oligoéléments des minéraux et leur influence sur le métabolisme. Les élixirs minéraux et les huiles dynamisées. Les chakras et les soins énergétiques. L'harmonisation chromatique des énergies des chakras. Des outils pour bien choisir ses pierres. Les géométries cristallines périphériques et la génération d'ondes de forme. Les compatibilités des pierres en synergie énergétique. Purification et rechargement. Assurer sa protection avec les pierres, pratiques ésotériques. Les fonctions des différents types de pierres et de bijoux. Les pierres de synthèse et les imitations. Reconnaitre la qualité des pierres. La grosseur des pierres et son influence. Les prix des pierres. Toutes les propriétés de 380 pierres et cristaux naturels. Les pierres les plus remarquables en lithothérapie. Les noms fantaisistes à éviter dans le commerce des pierres. Affinités entre les signes du zodiaque et les pierres. Les systèmes cristallins des pierres.