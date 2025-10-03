Inscription
#Roman étranger

Belles de sang

Nicolas Auzanneau, Inga Gaile

Le livre Aux confins des empires russe et germanique, pas une femme ne sort indemne de la folie sanguinaire du XXe siècle. Trois voix, trois destins brisés par la domination masculine. Ravensbrück, 1941. La Française Violette est belle, trop belle. Les nazis veulent la "rééduquer" . Smilskalni, 1953. Brisée par un viol, la Lettone Magda est abandonnée par Karlis, le père de son enfant. Elle survit dans un kolkhoze aux côtés de Lidija et Ilma, mais le désir met à rude épreuve leur solidarité. Riga, 2006. Duks se perd dans sa vie. Elle doit prendre à bras-le-corps ce passé qui ne passe pas, celui de sa famille dont on ne lui dit rien. Son enquête la confronte aux silences de l'histoire lettone : les purges, les camps, les déportations massives, la collaboration, le corps des femmes livré aux pires expérimentations. De secrets en dénis, de non-dits en confidences, Duks retrace les liens qui l'unissent à celles qui l'ont précédées. Comment faire pour exister en tant que femme quand on porte en soi la blessure de générations violées, meurtries, invisibilisées ? . L'auteur Poétesse, militante féministe, romancière et dramaturge primée et reconnue en Lettonie, Inga Gaile livre avec Belles de sang , Prix de littérature lettone pour la "Meilleure oeuvre en prose" 2020, un roman polyphonique puissant, sensible et politique, dont on ne sort pas indemne. Le cri d'une génération qui ne veut plus mentir.

Par Nicolas Auzanneau, Inga Gaile
Chez Collas Emmanuelle

|

Auteur

Nicolas Auzanneau, Inga Gaile

Editeur

Collas Emmanuelle

Genre

Littérature balte

Belles de sang

Inga Gaile trad. Nicolas Auzanneau

Paru le 03/10/2025

240 pages

Collas Emmanuelle

22,50 €

