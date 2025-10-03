La tarte au gland

Oriane Brunat propose un CoCo Comics animalier. Dans une enquête forestière teintée d'humour, un détective est contacté par trois écureuils pour retrouver un gland disparu. Il va rencontrer tour à tour les personnages de la forêt pour tenter de démasquer le voleur. Retrouvera t-il le précieux gland, permettant ainsi aux écureuils de cuisiner leur fameuse tarte ? Une enquête qui nous plonge peu à peu dans un univers naïf et décalé. Son récit emprunte à la candeur des enfants. Elle y développe une forme de narration un peu loufoque, un peu poétique. Son style est proche du dessin d'enfant, dont elle aime observer les codes, qu'elle recombine de manière personnelle. Simple, mignon et rigolo mais aussi un peu arty, son style combine esprit régressif et expérimentation. Une BD moderne pensée pour les enfants, incorporant les ingrédients qu'ils affectionnent autant que l'autrice.