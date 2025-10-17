Les contes perchés de Chacha

Chaque samedi, Chacha, une petite fille pleine de joie, d'humour et de curiosité, a une mission : traverser la forêt de Faribole pour apporter des objets utiles à sa Mère-Grand. En chemin, elle peut croiser le grand méchant loup qui a perdu de sa superbe, la Belle qui fait semblant de dormir, ou encore des crapauds qui ne veulent pas se changer en prince , chaque aventure fait l'objet d'une des 36 histoires racontées dans ce livre. Dans cet album illustré par Corinne Baret, Pascal Teulade joue avec l'imaginaire collectif. Au-delà des contes, il invoque des personnages issus de comptines, de mythes et de légendes ou plus généralement de la culture collective, et les détourne de leur univers pour aborder des questions actuelles.