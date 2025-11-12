Paroles de sagesse de l'Inde éternelle

Le lecteur trouvera dans ce recueil des réflexions et maximes que le sage Chânakya (375 av. J. -C. 283 av. J. -C) a rassemblées à partir de ses lectures et de sa compréhension des nombreux grands classiques de l'Inde, et qui, aujourd'hui encore, savent inspirer la pensée des lecteurs de notre monde moderne. On compare parfois Vishnougoupta Chânakya à son contemporain Aristote, le philosophe grec, ou encore à Machiavel dont Le Prince s'apparente à l'Artha Shâstra, l'oeuvre majeure de Chânakya qui fut également comparé à La République de Platon et à L'art de la guerre de Sun Tzu en tant que manuel pour l'établissement et le maintien d'un Etat fort. Bien qu'il existe plusieurs éditions en anglais des maximes de Chânakya, on ne trouve aujourd'hui aucune traduction française de ce texte. Aussi, la présente édition prend toute son importance pour qui veut se familiariser avec la culture de l'Inde et cette philosophie qu'on peut aussi qualifier d'universelle.