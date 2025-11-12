Inscription
#Essais

Petit guide spirituel d'éveil de conscience

Sylvain Potvin

Aujourd'hui, plus que jamais, le moment est venu pour les êtres humains de réaliser pleinement leur potentiel et d'élever leurs vibrations. Non seulement la Terre en a-t-elle besoin, mais l'humanité toute entière est appelée à vivre cette quête intérieure. La recherche de sens et le désir d'accomplissement sont devenus une priorité pour un nombre croissant d'individus ressentant un profond appel à s'élever et à s'épanouir. Toutefois, sur ce cheminement d'éveil, beaucoup de personnes se sentent perdues. Les nombreuses notions véhiculées dans l'univers de la croissance personnelle et de la spiritualité les rendent confuses et mêlées. Comment faire le tri parmi toutes les informations véhiculées ? Comment s'orienter dans tous les chemins proposés ? Comment acquérir les notions de base ou fondamentales pour entamer ou poursuivre une quête spirituelle ? C'est pour répondre à ces questionnements que Sylvain Potvin, éveilleur de conscience, a écrit ce guide d'éveil. Avec simplicité et clarté, il aborde et explique les notions auxquelles toute personne qui entreprend ou poursuit un cheminement spirituel, sera confrontée. Il en résulte un véritable guide de cheminement, un compagnon de route sur la voie du développement personnel et spirituel qui permet de saisir l'essentiel de multiples sujets primordiaux pour s'orienter dans ce vaste univers des connaissances spirituelles. Un livre qui répondra aux interrogations des lecteurs et qui les guidera dans leur cheminement.

Chez Dauphin blanc

|

Auteur

Editeur

Dauphin blanc

Genre

Esotérisme

Paru le 12/11/2025

228 pages

Dauphin blanc

22,00 €

9782897886653
