#Beaux livres

Téta et Babcia

Miranda Beshara, Heba Khalifa, Sarah Rolfo

Notre famille est une grande et délicieuse salade composée, c'est ce que Farah a toujours entendu de la bouche de sa mère. Farah vit aujourd'hui en France, mais elle est née en Egypte d'une mère égypto-polonaise et d'un père égypto-syrien. Elle a une arrière-grand-mère égyptienne, une grand-mère syrienne et une grand-mère polonaise. Farah nous raconte l'histoire de ces femmes exceptionnelles et nous fait découvrir des plats cuisinés "à leur manière" qu'elle adore. Traduit de l'arabe par Sarah Rolfo, ce livre est né d'un projet très personnel au départ : collecter les histoires et les souvenirs des femmes de la famille pour répondre aux questions d'une jeune fille de douze ans, Farah, la fille de l'autrice, et lui permettre de mieux se connaître et se construire. Les illustrations marient avec beaucoup de finesse dessins, aquarelles, photographies anciennes de la famille et objets personnels photographiés dans les demeures des grands-mères. A travers ses dessins et ses collages, Heba Khalifa a réussi à rendre tangible une atmosphère et à faire vivre les souvenirs. Un livre touchant et inspirant qui fait écho à nos histoires individuelles : beaucoup de familles sont de grandes et délicieuses salades, une diversité et une richesse qu'il est absolument nécessaire de mettre en valeur.

Par Miranda Beshara, Heba Khalifa, Sarah Rolfo
Chez Orients Editions

|

Auteur

Miranda Beshara, Heba Khalifa, Sarah Rolfo

Editeur

Orients Editions

Genre

Cuisine méditerranéenne

Commenter ce livre

 

Téta et Babcia

Miranda Beshara, Heba Khalifa trad. Sarah Rolfo

Paru le 17/10/2025

80 pages

Orients Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9791093315423
© Notice établie par ORB
