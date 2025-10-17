Mange ta peine

Ce livre est un recueil de recettes inventées en prison et testées dans son cÅur mêmeA : la cellule d'isolement. Moben nous offre une cuisine simple et "A familialeA ", partage ses trucs et astuces pour pouvoir cuisiner sans matériel adapté. En prison plus qu'ailleurs, les arts culinaires sont essentiels à la survie physique et psychique, et permettent de nouer des solidarités. Chaque recette proposée ici est l'occasion pour l'auteur d'évoquer un souvenir, une anecdote, une réflexion qui documentent l'enfermement, son absurdité, sa violence structurelle, mais aussi les nombreuses luttes de prisonniers. La postface de Jacky Durand, chroniqueur culinaire, analyse le rôle crucial de la cuisine dans des situations extrêmes (guerres, camps...).