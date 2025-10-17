Inscription
Mange ta peine

Moben, Gaelle Hoarau, Jacky Durand

Ce livre est un recueil de recettes inventées en prison et testées dans son cÅur mêmeA : la cellule d'isolement. Moben nous offre une cuisine simple et "A familialeA ", partage ses trucs et astuces pour pouvoir cuisiner sans matériel adapté. En prison plus qu'ailleurs, les arts culinaires sont essentiels à la survie physique et psychique, et permettent de nouer des solidarités. Chaque recette proposée ici est l'occasion pour l'auteur d'évoquer un souvenir, une anecdote, une réflexion qui documentent l'enfermement, son absurdité, sa violence structurelle, mais aussi les nombreuses luttes de prisonniers. La postface de Jacky Durand, chroniqueur culinaire, analyse le rôle crucial de la cuisine dans des situations extrêmes (guerres, camps...).

Par Moben, Gaelle Hoarau, Jacky Durand
Chez Du Bout de la Ville

|

Auteur

Moben, Gaelle Hoarau, Jacky Durand

Editeur

Du Bout de la Ville

Genre

Essais - Témoignages

Mange ta peine

Moben, Gaelle Hoarau

Paru le 17/10/2025

150 pages

Du Bout de la Ville

14,00 €

9791091108584
