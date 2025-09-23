Inscription
Erik Satie

Illustria

Né à Honfleur le 17A mai 1866 et mort à Paris le 1erA juillet 1925, c'est tout naturellement que la ville de Honfleur célèbre cette année le centenaire de sa mort, au travers notamment de cette exposition qui souhaite proposer une lecture de son oeuvre et de son héritage, tout en le resituant dans le courant de l'histoire de l'art. Car Erik Satie ne peut -A et ne doit pasA - être perçu seulement tel un musicien. Son esthétique et ses concepts s'inscrivent dans les nouvelles tentatives picturales et littéraires de son temps ainsi que dans l'avant-garde artistique du 20e siècle, du Paris artistique de Montmartre à celui de Montparnasse. Les contributions des auteurs invités viennent émailler le propos de l'exposition, permettant un regard approfondi sur les liens entre Satie et les artistes catalans avec un décryptage de l'apport novateur de sa musique, une présentation des liens tissés entre la musique et la danse, une analyse de son héritage allant jusqu'à la musique actuelle, ainsi que les profonds liens d'attachement à la Normandie, au travers de son soutien au mouvement du Pou qui Grimpe.

Par Illustria
Chez Illustria Librairie des musées

Auteur

Illustria

Editeur

Illustria Librairie des musées

Genre

Compositeurs

Erik Satie

Illustria

Paru le 23/09/2025

184 pages

Illustria Librairie des musées

39,00 €

9782902985333
