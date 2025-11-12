Issu du journal tenu par l'auteur sur sa page Facebook, ce livre retranscrit le compte-rendu des manifestations auxquelles il a participé, à Lille (59), à Arras (62) et à Vannes (56), depuis la première manifestation "anti pass sanitaire" du 17 juillet 2021 jusqu'à la dernière manifestation statique en date du collectif Liberty Hauts-de-France, visant à révéler et exposer au grand public les effets secondaires indésirables des injections anti Covid, la 146e, le 27 juillet 2024. Soit plus de trois ans de témoignages, qui couvrent soixante-trois manifestations, et des centaines de photographies prises sur le vif qui documentent cette période singulière et inédite de l'histoire de notre pays, de notre civilisation occidentale et de l'humanité tout entière. Récit d'un engagement politique pour les libertés individuelles, la santé, le soin, l'intégrité corporelle, le bon sens, la vérité et la lumière, contre le totalitarisme rampant, le matérialisme déshumanisant et le transhumanisme délirant de ceux qui tiennent le pouvoir comme de ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, il porte aussi la marque du cheminement spirituel de l'auteur, suite à ses lectures et à ses rencontres qui ont conforté son réveil en mars 2020, déclenché par le fameux "Nous sommes en guerre" . En guerre ? Mais contre qui ? Si certains sont en guerre contre le peuple, d'autres, la majorité en vérité, sont en paix, avec leur conscience, avec les autres, avec le monde. Ce livre, "Liberté ! Journal des années Covid" , participe donc à un travail d'éveil collectif des consciences et fera écho aux interrogations légitimes de tout(e) citoyen(ne) ayant conservé un esprit critique, osant penser par soi-même et mettre en doute les discours officiels. Il est enfin un témoignage photographique de cette période trouble, pour contrer l'oubli collectif, permettre le travail à venir de la Justice et le jugement futur de l'Histoire, afin qu'avec le recul, chacun dispose de clés de compréhension et d'action et puisse, au-delà des illusions, écrire la page d'une nouvelle réalité et contribuer à la création du nouveau monde libre qui arrive.