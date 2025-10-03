Inscription
Mensonges Innocents

Hélène Drummond

"Le ciel est noir. La lune semble bouder. Des voix grondent et du verre se brise au salon". La petite Lucie a peur. Sous son saule pleureur, elle s'imagine un monde meilleur. Lorsqu'elle rencontre Joseph, le vieux voisin, son univers bascule. Une amitié improbable se tisse, Lucie s'attache à lui avec une obstination éblouie... mais arrivera-t-il à temps pour l'arracher à la solitude et à la violence de son quotidien ? Un roman particulièrement dense suivi de trois nouvelles, quatre univers, quatre rendez-vous, quatre destins bouleversés, malmenés dans leur quête du bonheur. Les âmes y sont contusionnées, la réalité étouffée à grands coups de rêve, les pères et les maris absents, le manque omniprésent. A travers ces portraits vibrants d'humanité, Hélène Drummond explore les paradoxes du coeur humain et dissèque avec sensibilité les sentiments les plus secrets qui nous animent. Ce petit livre nous plonge dans un univers tourmenté qui oscille entre mélancolie profonde et exaltation aiguë, entre espoir et désillusion, entre résignation et fureur de vivre... Née en Belgique en 1980, médecin, passionnée d'écriture et fascinée par les méandres du coeur humain, Hélène Drummond vit à New York. Mensonges innocents est son premier recueil de nouvelles. Elle a également publié, en 2022, son premier roman, Plus jamais seule pour Thanksgiving, aux éditions Loreleï.

Par Hélène Drummond
Chez Les éditions d'Avallon

Auteur

Hélène Drummond

Editeur

Les éditions d'Avallon

Genre

Thrillers

Paru le 03/10/2025

96 pages

Les éditions d'Avallon

13,00 €

9782385332938
