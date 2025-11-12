Le triple vocabulaire infernal

Vous rencontrerez dans cet ouvrage datant de la fin du XIXe siècle et agrémenté d'une cinquantaine d'illustrations tous les termes possibles et imaginables sur la magie, les arts divinatoires, les enfers et les auteurs qui ont écrits sur les démons. Vous pourrez ainsi apprendre l'origine du fameux "Abracadabra" , lire une anecdote sur la raison pour laquelle les chats retombent toujours sur leurs pattes, savoir ce qu'est la Roue de Pythagore ou l'axinomancie, découvrir qui est Malphas des Enfers et que les chameaux de Lucifer sont des tripèdes ! Vous serez renseignés sur des ouvrages de magie blanche, pleine de "sujets de récréation" , et sur la magie noire "réprouvée par les gens sensés" , et tous les principaux auteurs ayant écrit sur l'ésotérisme, qu'il s'agisse d'Hermès Trimégiste, Pythagore, Mademoiselle Lenormand ou encore Nostradamus.