Chaque été, Gaspard quitte Paris pour retrouver Marius, dans les Alpes. Mais cette fois, leur rencontre avec Albert, un homme féru de sciences, va bouleverser les vacances des garçons. Curieux et déterminés, les deux amis plongent dans une aventure faite d'énigmes, de messages codés... et de découvertes scientifiques inattendues. " Le mystère d'Albert " mêle amitié, mystère et éveil à la curiosité. Grâce à des explications claires sur l'énergie solaire, les barrages, les étoiles ou encore la vie des marmottes, il rend accessibles des notions complexes et invite les jeunes lecteurs à mieux comprendre le monde qui les entoure.