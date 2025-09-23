Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Le mystère d'Albert

Phil Bay

ActuaLitté
Chaque été, Gaspard quitte Paris pour retrouver Marius, dans les Alpes. Mais cette fois, leur rencontre avec Albert, un homme féru de sciences, va bouleverser les vacances des garçons. Curieux et déterminés, les deux amis plongent dans une aventure faite d'énigmes, de messages codés... et de découvertes scientifiques inattendues. " Le mystère d'Albert " mêle amitié, mystère et éveil à la curiosité. Grâce à des explications claires sur l'énergie solaire, les barrages, les étoiles ou encore la vie des marmottes, il rend accessibles des notions complexes et invite les jeunes lecteurs à mieux comprendre le monde qui les entoure.

Par Phil Bay
Chez Les éditions du Panthéon

|

Auteur

Phil Bay

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Romans, témoignages & Co

Le mystère d'Albert

Phil Bay

Paru le 23/09/2025

144 pages

Les éditions du Panthéon

16,50 €

ActuaLitté
9782754776127
