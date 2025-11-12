Genèse de la franc-maçonnerie et de ses symboles

Cet ouvrage explore en profondeur les significations et les interprétations des symboles et des ordres au sein de la franc-maçonnerie, par l'analyse rigoureuse de ses textes fondateurs, des traditions anciennes et des pratiques modernes. André Kervella interroge ici les origines historiques du terme " ordre ", ses évolutions et ses applications dans divers contextes sociaux et professionnels. Les symboles maçonniques sont étudiés à la loupe et resitués dans leurs contextes historiques et culturels. Sans rien s'interdire, l'auteur met au jour les tensions et les débats qui ont marqué l'histoire de la franc-maçonnerie, pour offrir une perspective critique et informée. En dévoilant les multiples facettes de la franc-maçonnerie, ses dynamiques internes et externes avec les structures de pouvoir, l'auteur examine également la place des femmes en franc-maçonnerie et ses parallèles avec les ordres professionnels médiévaux. Découvrez les secrets fascinants de la franc-maçonnerie et plongez dans une histoire riche en symboles et en mystères.