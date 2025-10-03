Inscription
La plaine

Pascal Escobar

La Plaine, Marseille. Un individu sème a terreur en attaquant les camions de pizza des environs à la grenade lacrymogène. Parallèlement, Esmeraldo Platinium, rappeur n° 1 en France et originaire de ce quartier, reçoit des menaces de mort pour le dissuader de donner son concert événement au stade Vélodrome. Stanislas Carrera, enquêteur social et détective privé se voit confier ces affaires. Flanqué de son inaltérable cousin et associé Fruits Légumes, ses investigations vont lui faire découvrir que les relations entre le milieu du rap marseillais et le banditisme ne sont pas toujours celles qu'on croit et que les motivations profondes de l'être humain sont parfois insondables.

Par Pascal Escobar
Chez Le mot et le reste

|

Auteur

Pascal Escobar

Editeur

Le mot et le reste

Genre

Romans policiers

La plaine

Pascal Escobar

Paru le 03/10/2025

260 pages

Le mot et le reste

22,00 €

9782384315222
