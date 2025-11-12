Inscription
#Essais

Recueil des prières à saint Michel

Bernard Berger

ActuaLitté
Dans un monde où les énergies négatives et les influences spirituelles oppressantes semblent se multiplier, l'archange Saint Michel demeure l'un des plus puissants protecteurs célestes. Ce recueil, élaboré avec rigueur et foi par Bernard Berger, vous offre un ensemble de prières et de neuvaines éprouvées, destinées à renforcer la lumière dans votre vie et à repousser les forces du mal. Chasser les énergies négatives et les influences néfastes ; purifier votre maison, votre esprit et votre entourage ; vous protéger - vous et vos proches - au quotidien ; libérer votre karma, vos peines et vos souffrances ; renouer avec la force et le courage de l'Archange Saint Michel. Accessible à tous, ce livre est un véritable outil spirituel pour celles et ceux qui cherchent à retrouver paix, clarté et sécurité dans leur quotidien. Qu'il soit utilisé ponctuellement ou dans le cadre d'un cheminement personnel, Recueil des prières à Saint Michel vous accompagne pas à pas dans une relation vivante avec l'archange défenseur.

Par Bernard Berger
Chez Exclusif

|

Auteur

Bernard Berger

Editeur

Exclusif

Genre

Prière et spiritualité

Recueil des prières à saint Michel

Bernard Berger

Paru le 12/11/2025

152 pages

Exclusif

14,00 €

ActuaLitté
9782848912196
