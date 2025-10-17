Inscription
Berceuse à quatre temps

Iwona Chmielewska

ActuaLitté
Avec l'enfant, tout se prépare au sommeil : les animaux, ses jouets, les objets qui l'entourent. Le rythme effréné du quotidien ralentit, chaque mouvement cesse, le calme et le silence s'installent. Tandis que la nuit tombe au dehors, une douce quiétude emplit peu à peu la maison. Un livre unique et surprenant, un livre pour observer, compter et s'endormir. --- Dans un cadre réaliste, ici et maintenant, l'album instaure une atmosphère de calme et de sérénité. Il aide l'enfant à ressentir que le monde est stable, rassurant, digne de confiance — et que l'on peut s'endormir en paix. Pensé aussi bien pour les enfants que pour les adultes qui les entourent — parents, grands-parents, proches — " Berceuse à quatre temps " offre un rituel du soir empreint de tendresse, un moment partagé au seuil de la nuit. L'environnement y joue un rôle central : la chambre familière, les jouets aimés, les animaux fidèles... Tout ce qui bougeait ralentit peu à peu. Un livre poétique et délicat, à lire et à savourer avant de fermer les yeux. --- Destiné aux tout-petits lecteurs, " Berceuse à quatre temps " d'Iwona Chmielewska (" Dans ma poche ", " La mésaventure ", " ABC.DE ", " Ou se cache ma fille ? ") s'impose comme l'équivalent européen du classique américain " Goodnight Moon " de Margaret Wise Brown (1947).

Par Iwona Chmielewska
Chez A PRECISER

|

Auteur

Iwona Chmielewska

Editeur

A PRECISER

Genre

Livres 0-3 ans

Berceuse à quatre temps

Iwona Chmielewska

Paru le 17/10/2025

40 pages

A PRECISER

15,90 €

ActuaLitté
9788397384118
© Notice établie par ORB
