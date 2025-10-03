Secret of sword

Ce tome contient quatre histoires classiques de Cobra colorisées par Buichi Terasawa : Sur le champ de bataille : Après un vol de rubis, Cobra se retrouve coincé au coeur d'une zone de combat. Des soldats lui proposent de l'escorter à son vaisseau contre le partage du trésor. Néanmoins, un traître semble s'être glissé parmi eux... Le marchand de mort : Cobra a dérobé pas moins de trente mille diamants. Lady ne donne plus signe de vie depuis plusieurs jours. Elle a été enlevée par un trafiquant d'armes qui souhaite récupérer la cargaison qui lui était destinée. Voulez-vous un robot ? : Cobra achète un automate possédant une étrange main. Cet achat, de prime abord anodin, ne se révélera pas sans conséquences au milieu de milliers de machines. La Balle Noire : Au départ d'une course, Cobra fait la connaissance de la championne de l'année précédente, Pamela Lee. Elle lui demande d'arrêter la Balle Noire, un véhicule indestructible... Quelle est la véritable identité de son pilote ?