Secret of sword

Buichi Terasawa

Ce tome contient quatre histoires classiques de Cobra colorisées par Buichi Terasawa : Sur le champ de bataille : Après un vol de rubis, Cobra se retrouve coincé au coeur d'une zone de combat. Des soldats lui proposent de l'escorter à son vaisseau contre le partage du trésor. Néanmoins, un traître semble s'être glissé parmi eux... Le marchand de mort : Cobra a dérobé pas moins de trente mille diamants. Lady ne donne plus signe de vie depuis plusieurs jours. Elle a été enlevée par un trafiquant d'armes qui souhaite récupérer la cargaison qui lui était destinée. Voulez-vous un robot ? : Cobra achète un automate possédant une étrange main. Cet achat, de prime abord anodin, ne se révélera pas sans conséquences au milieu de milliers de machines. La Balle Noire : Au départ d'une course, Cobra fait la connaissance de la championne de l'année précédente, Pamela Lee. Elle lui demande d'arrêter la Balle Noire, un véhicule indestructible... Quelle est la véritable identité de son pilote ?

Par Buichi Terasawa
Chez Isan Manga

|

Auteur

Buichi Terasawa

Editeur

Isan Manga

Genre

Seinen/Homme

Secret of sword

Buichi Terasawa

Paru le 03/10/2025

208 pages

Isan Manga

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782384140299
