Kid Collins, ancien espoir de la boxe devenu pensionnaire d'asile, croise la route d'une veuve alcoolique et d'un ex-flic véreux. Ensemble, ils montent un kidnapping... mais rien ne se passe comme prévu. Dans ce huis clos paranoïaque, Thompson déploie son art du monologue intérieur et des personnages abîmés, désaxés, tragiquement humains. Noir, absurde, poétique, La mort viendra, petite est considéré par son biographe Geoffrey O'Brien comme l'un des sommets de son oeuvre. Un roman culte à (re)découvrir dans l'opération Thompson, dans une nouvelle édition à la couverture signée Miles Hyman.