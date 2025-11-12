Inscription
#Polar

La mort viendra, petite

Jim Thompson, Luc Chomant, Luc Chomarat, Eric Decouty

ActuaLitté
Kid Collins, ancien espoir de la boxe devenu pensionnaire d'asile, croise la route d'une veuve alcoolique et d'un ex-flic véreux. Ensemble, ils montent un kidnapping... mais rien ne se passe comme prévu. Dans ce huis clos paranoïaque, Thompson déploie son art du monologue intérieur et des personnages abîmés, désaxés, tragiquement humains. Noir, absurde, poétique, La mort viendra, petite est considéré par son biographe Geoffrey O'Brien comme l'un des sommets de son oeuvre. Un roman culte à (re)découvrir dans l'opération Thompson, dans une nouvelle édition à la couverture signée Miles Hyman.

Par Jim Thompson, Luc Chomant, Luc Chomarat, Eric Decouty
Chez Rivages

|

Auteur

Jim Thompson, Luc Chomant, Luc Chomarat, Eric Decouty

Editeur

Rivages

Genre

Romans policiers

La mort viendra, petite

Jim Thompson trad. Luc Chomant, Luc Chomarat

Paru le 12/11/2025

208 pages

Rivages

8,20 €

ActuaLitté
9782743668501
