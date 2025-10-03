Le Club des Amis - tome 5

De noisette en châtaigne, de gratte-cul en girolle, le Club des Amis fait des provisions pour l'hiver... Mais cette forêt est bien étrange et, bientôt, Tulipe et ses amis sont perdus ! Quand arrive l'orage, ils se mettent à l'abri dans une tour sombre et isolée : ces vieux murs en ruine pourraient bien cacher quelques habitants effrayants... Fantômes menaçants, spectres lugubres et monstres de tout poil sont à l'honneur dans cette nouvelle aventure du Club des Amis ! Mais si la maman de Tulipe et la mamie de Violette font la fête avec ces drôles de créatures, c'est qu'ils ne sont, peut-être, pas si terribles... Avec toujours autant de tendresse et d'humour, Sophie Guerrive convoque sans trembler le monde des Morts et les légendes d'Halloween ! Elle s'amuse à nous faire frissonner tandis que Tulipe, Violette et Crocus apprennent à voir au-delà des apparences en accueillant, dans leur maison, un surprenant visiteur...