Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Le Club des Amis - tome 5

Sophie Guerrive

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De noisette en châtaigne, de gratte-cul en girolle, le Club des Amis fait des provisions pour l'hiver... Mais cette forêt est bien étrange et, bientôt, Tulipe et ses amis sont perdus ! Quand arrive l'orage, ils se mettent à l'abri dans une tour sombre et isolée : ces vieux murs en ruine pourraient bien cacher quelques habitants effrayants... Fantômes menaçants, spectres lugubres et monstres de tout poil sont à l'honneur dans cette nouvelle aventure du Club des Amis ! Mais si la maman de Tulipe et la mamie de Violette font la fête avec ces drôles de créatures, c'est qu'ils ne sont, peut-être, pas si terribles... Avec toujours autant de tendresse et d'humour, Sophie Guerrive convoque sans trembler le monde des Morts et les légendes d'Halloween ! Elle s'amuse à nous faire frissonner tandis que Tulipe, Violette et Crocus apprennent à voir au-delà des apparences en accueillant, dans leur maison, un surprenant visiteur...

Par Sophie Guerrive
Chez Editions 2024

|

Auteur

Sophie Guerrive

Editeur

Editions 2024

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Club des Amis - tome 5 par Sophie Guerrive

Commenter ce livre

 

Le Club des Amis - tome 5

Sophie Guerrive

Paru le 03/10/2025

60 pages

Editions 2024

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383871323
9782383871323
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.