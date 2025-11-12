Secret de couleurs

Ancre le positif en toi ! ... ou peut-être est-ce l'encre qui le fera ? Grâce à une approche holistique mêlant chromothérapie, mantras inspirants et visualisation créatrice, ce livre de coloriage est bien plus qu'un simple loisir. C'est un outil de reconnexion à soi accessible à tous, une bulle de douceur pour apaiser ton esprit et nourrir ton monde intérieur. Chaque page est l'une des escales de ton voyage intérieur : un arbre pour l'abondance, un mandala pour l'amour de soi, une vague pour la paix... Choisis une couleur selon ton intention du moment, récite le mantra associé, et laisse-toi porter par le geste du coloriage qui te permettra d'explorer tes émotions, de cultiver la sérénité et de manifester tes rêves. Ici, il n'y a rien à réussir, seulement à ressentir, accueillir, colorier.