Out of the woods

Depuis le lycée, entre Sarah et Caleb Linwood, cela a toujours été une évidence. En dix-sept ans de relation, ils ont tout vécu et se sont toujours soutenus. Mais après tant d'années, Sarah commence à s'interroger : qui est-elle vraiment sans son mari ? La jeune femme décide alors de mener à bien un projet rien qu'à elle, un gala de charité en hommage à sa défunte mère, avec un objectif : se prouver qu'elle n'a pas besoin de l'aide de Caleb pour réussir. C'était sans compter sur l'échec de l'événement et l'intervention inattendue de Caleb pour sauver la situation, faisant ressurgir une décennie de rancoeurs et éclore des doutes. Dans une tentative désespérée de réparer ce qu'ils pensent être brisé, ils se lancent dans une randonnée conçue pour aider les couples à traverser les tempêtes de la vie, une aventure qui les poussera à se confronter à leurs faiblesses. Pour mieux se retrouver ?