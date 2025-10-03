Mes recettes à piocher huiles essentielles

Une belle boîte de 40 cartes avec une recette à base d'huiles essentielles pour guérir tous les petits maux du quotidien. Vous trouverez des recettes variées et adaptées à tous les usages : santé, beauté, cuisine... Avec sa fabrication de qualité et son fer à dorer vert sur la boîte, c'est le cadeau idéal pour utilisateurs d'huiles essentielles et ceux qui veulent découvrir comme les utiliser et les insérer dans leur vie quotidienne. Les recettes sont rédigées par Françoise Couic Marinier, docteure en pharmacie, spécialiste en aromathérapie et phytothérapie.