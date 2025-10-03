Inscription
Mes recettes à piocher huiles essentielles

Françoise COUIC-MARINIER

Une belle boîte de 40 cartes avec une recette à base d'huiles essentielles pour guérir tous les petits maux du quotidien. Vous trouverez des recettes variées et adaptées à tous les usages : santé, beauté, cuisine... Avec sa fabrication de qualité et son fer à dorer vert sur la boîte, c'est le cadeau idéal pour utilisateurs d'huiles essentielles et ceux qui veulent découvrir comme les utiliser et les insérer dans leur vie quotidienne. Les recettes sont rédigées par Françoise Couic Marinier, docteure en pharmacie, spécialiste en aromathérapie et phytothérapie.

Par Françoise COUIC-MARINIER
Chez Editions 365

Auteur

Françoise COUIC-MARINIER

Editeur

Editions 365

Genre

Aromathérapie - Huiles essenti

Mes recettes à piocher huiles essentielles

Françoise COUIC-MARINIER

Paru le 03/10/2025

40 pages

Editions 365

12,90 €

9782383827795
© Notice établie par ORB
