La Mort dans tous ses états

Rassemblant 109 Danses macabres dites "? modernes ? ", souvent peu connues, dans un ensemble commenté de quelque 1000 images et 11 focus thématiques, l'ouvrage de Vincent Wackenheim témoigne de la vitalité et de la pérennité d'une forme graphique apparue à la fin du Moyen Age sur les murs des églises et dans les cimetières d'Europe. Ces inquiétantes farandoles de squelettes où chacun est entraîné dans la mort n'eurent de cesse d'être revisitées, dès la fin du XVIIIe siècle, par des artistes de toutes nationalités, adoptant les techniques de reproduction de leur temps et inspirés par les courants esthétiques du moment. S'emparant de cette écriture codifiée devenue souterraine, ceux-ci s'écartèrent du modèle religieux pour rejoindre les préoccupations de l'histoire, et produire des oeuvres de grandes qualités graphiques. A côté des figures traditionnelles - l'avare, le séducteur, le tricheur, la jeune fille amoureuse - émergent alors des thèmes originaux ? : le suicide, le duel, la guerre, le jeu, les barricades... dessinant le nouveau catalogue illustré des inquiétudes et des passions des temps modernes. Cet ouvrage fut un succès ? : manquant en librairies après quelques semaines, bénéficiaire de nombreux articles dans la presse, il comble une lacune bibliographique et constitue un ouvrage de référence. Cette seconde édition est augmentée par l'étude de 5 Danses macabres retrouvées, par ? : Rodolphe Bresdin, Robert Fuzier, Käthe Kollwitz, Pierre Noury, William Strang.