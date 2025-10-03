Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Romance lovers club

A préciser, Editions 365

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Testez vos connaissances en romance avec cette belle boite de cartes quiz : Quel est le nom de la saga dont le personnage masculin est inspiré par Harry Styles ? Tu préfères le trope Ennemies to lovers ou Friends to lovers ? Cite 3 romans d'Ali Hazelwood... Une activité à faire en solo ou entre copines ! Retrouvez dans cette boite : 100 cartes rigides, avec 200 questions au total avec 5 catégories de questions : Tu préfères, Kiss marry kill, Bookboyfriend or not bookboyfriend, Cite... , et Culture générale.

Par A préciser, Editions 365
Chez Editions 365

|

Auteur

A préciser, Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Romance lovers club par A préciser, Editions 365

Commenter ce livre

 

Romance lovers club

A préciser, Editions 365

Paru le 17/10/2025

200 pages

Editions 365

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383826521
9782383826521
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.