Romance lovers club

Testez vos connaissances en romance avec cette belle boite de cartes quiz : Quel est le nom de la saga dont le personnage masculin est inspiré par Harry Styles ? Tu préfères le trope Ennemies to lovers ou Friends to lovers ? Cite 3 romans d'Ali Hazelwood... Une activité à faire en solo ou entre copines ! Retrouvez dans cette boite : 100 cartes rigides, avec 200 questions au total avec 5 catégories de questions : Tu préfères, Kiss marry kill, Bookboyfriend or not bookboyfriend, Cite... , et Culture générale.