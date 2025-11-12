Inscription
#Essais

Le yoga polyvagal - Pratiques thérapeutiques pour la santé émotionnelle

Arielle Schwartz

Et si le chemin vers la guérison passait d'abord par une écoute subtile du corps, un dialogue doux avec le nerf vague, ce messager silencieux de notre sécurité intérieure ? Dans cet ouvrage profondément incarné, la psychologue clinicienne et professeure de yoga Arielle Schwartz marie la sagesse du yoga à la précision des neurosciences, en s'appuyant sur la Théorie Polyvagale du docteur Stephen Porges. Elle nous enseigne comment réguler notre système nerveux autonome pour sortir de la survie chronique, apaiser le stress, restaurer un sentiment d'ancrage... et faire du corps un refuge plutôt qu'un champ de bataille. A travers des pratiques de yoga thérapeutique accessibles (postures, respirations, visualisations, méditations), l'autrice nous accompagne pas à pas vers un mieux-être somatique et émotionnel. Son approche s'adresse autant aux personnes en quête de guérison qu'aux professionnels de la santé mentale ou du mouvement corporel. Un ouvrage rare, aussi pratique que profondément humain, qui réconcilie neurosciences, spiritualité et intelligence corporelle. Titre original : Applied Polyvagal Theory in Yoga.

Par Arielle Schwartz
Chez Editions Quantum way

Auteur

Arielle Schwartz

Editeur

Editions Quantum way

Genre

Histoire de la psychologie

Le yoga polyvagal - Pratiques thérapeutiques pour la santé émotionnelle

Arielle Schwartz

Paru le 11/02/2026

344 pages

Editions Quantum way

25,00 €

9782494629677
