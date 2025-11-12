Les secrets de la phyto-résonance

Nombreux sont les ouvrages délivrant l'utilisation des plantes et des huiles essentielles sur nos maux de tous les jours. Ce guide se distingue par sa méthode novatrice et exclusivement basée sur les fréquences de résonance des végétaux. Einstein ne disait-il pas que la médecine de demain serait vibratoire ? La médecine vibratoire est fondée sur l'idée que tout dans l'univers y compris les cellules du corps humain et les agents pathogènes émettent des fréquences spécifiques. En partant de ce principe, nous pouvons donc utiliser les fréquences vibratoires des plantes que la Nature met à notre disposition pour éliminer les agents pathogènes d'un organisme. Ce guide d'auto-traitement fréquentiel propose un tableau de correspondance de plus de 50 plantes associées à plus de 250 agents pathogènes différents (virus, bactéries, champignons, prions, toxines et parasites) ainsi que 20 synergies fréquentielles pour une mise en pratique autonome.