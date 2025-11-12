Laissez la mythique fleur de fougère vous dévoiler les arcanes du monde féerique... Tous les botanistes classiques vous diront que la fougère ne fleurit pas. Et pourtant... Une seule fleur éclorait à minuit, la nuit de Noël. Elle permettrait à celui qui la trouve d'accéder aux mystères de la nature, aux murmures des arbres, aux secrets des fées. Le Tarot de la Fleur de Fougère s'inspire de cette fleur insaisissable. Il ouvre un chemin vers un monde oublié, tissé de contes anciens, de plantes aux vertus cachées et d'animaux porteurs de messages. Chaque carte est une passerelle entre intuition et tradition, entre visible et invisible. Mais prenez garde : le monde féerique n'est pas fait que de lumière. Il est aussi peuplé d'êtres farceurs, d'augures sombres et de vérités profondes. Un tarot illustré avec âme, accompagné d'un livret, conçu pour guider aussi bien les novices que les initiés.