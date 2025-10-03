Inscription
Londres mis en scènes

Esther Heboyan

ActuaLitté
Sous la pluie, dans la brume ou sous le soleil, Londres, sans doute plus qu'une autre ville, convient à tous les genres cinématographiques, du réalisme au fantastique, du comique à l'horreur, de l'humour absurde à la comédie musicale. La Tamise, Big Ben, Buckingham, Tower Bridge, Carnaby Street ou Nothing Hill sont autant de décors devenus des protagonistes à part entière devant les caméras d'Alfred Hitchcock, Joseph Losey, Francis Ford Coppola, Ron Howard, Steve McQueen, David Lynch ou Stephen Frears.

Chez Espaces & Signes

Cinéma

Paru le 03/10/2025

144 pages

Espaces & Signes

15,50 €

9782382060551
