#Essais

Le Shiatsu thérapeutique

Eric Philippe Martin

ActuaLitté
Le shiatsu est la synthèse des médecines autochtones du Japon et des médecines énergétiques du vie siècle en provenance de Chine. Il est l'art d'harmoniser l'être, pour qu'il retrouve équilibre et sérénité. Conçu pour soigner et renforcer la santé, le shiatsu thérapeutique soutient l'énergie vitale de chacun. Fruit de 45 années de pratique et d'enseignement du shiatsu, centré sur la pensée positive et la méditation, cet ouvrage s'adresse aux praticiens confirmés, aux professionnels de santé ou aux néophytes désireux d'apprendre et de comprendre. Au-delà des bases théoriques du shiatsu thérapeutique et de sa philosophie, l'auteur propose de concilier ici l'approche scientifique de la médecine moderne avec la vision " analogique " de la tradition orientale. Ayant à coeur d'accompagner les praticiens, l'auteur vous propose des réflexions, des habitudes de vie et des méditations destinées à la régénération du corps et de l'esprit, pour que votre pratique thérapeutique soit toujours imprégnée de votre volonté de bien faire et de votre richesse de coeur et d'esprit.

Par Eric Philippe Martin
Chez Chariot d'or

|

Auteur

Eric Philippe Martin

Editeur

Chariot d'or

Genre

Shiatsu

Le Shiatsu thérapeutique

Eric Philippe Martin

Paru le 12/11/2025

304 pages

Chariot d'or

25,50 €

ActuaLitté
9782360471072
