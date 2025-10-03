Inscription
#Roman jeunesse

Les aventures normandes

Ludovic Sanne

ActuaLitté
Deux mois ont passé depuis que Kevin et ses amis vivent désormais aux côtés d'Hortense et de ses parents, non loin de Honfleur. Tandis que la nature normande leur offre un nouveau refuge, un nouvel équilibre fragile s'installe entre humains et animaux. Mais Hortense et ses parents ne sont pas les seuls à posséder le don rare de parler avec les animaux. Elle s'est entourée de nouveaux amis qui partagent cette capacité unique : Eliot, son jeune voisin sensible et curieux ; Luana, douce et attentive contrairement à sa cousine Leila ; Vitorià, une pétillante sportive brésilienne au grand coeur. Ensemble, ils forment une alliance solide, unie par leur amour des animaux et leur volonté de protéger le vivant. Cependant, tout n'est pas paisible. Kim, une fille de leur âge, fait bientôt son apparition. Elle aussi peut parler aux animaux... mais choisit d'utiliser ce don pour nuire. Envieuse d'Hortense, jalouse de son lien avec Eliot, Kim agit dans l'ombre avec sa chienne au pelage rose, Bianca, malicieuse et cruelle, semant trouble et tension dans la région. Mais ils peuvent compter sur de nouveaux alliés animaux de Normandie, ainsi que sur Serena, Cléo, Sofia et Maya, les amies d'équitation d'Hortense. Tout en se préparant pour un grand concours hippique régional, ces dernières s'engagent aux côtés d'Hortense et de ses amis dans la défense de l'environnement normand. Dans ce 2e Tome, l'auteur délivre toujours un message universel d'amour et de respect envers la nature pour mieux préserver notre planète. Dans ce 2e tome, l'auteur délivre toujours un message universel d'amour et de respect envers la nature pour mieux respecter notre planète.

Par Ludovic Sanne
Chez youStory

|

Auteur

Ludovic Sanne

Editeur

youStory

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Les aventures normandes

Ludovic Sanne

Paru le 03/10/2025

164 pages

youStory

14,00 €

ActuaLitté
9782381243818
