Les cent jours qui ont changé les Etats-Unis

Le retour de Donald Trump signe une nouvelle ère pour les Etats-Unis. Endurci, entouré d'hommes à sa solde et disposant maintenant des pleins pouvoirs, il n'a plus face à lui de véritables limites. Cent jours ont suffi à infliger au monde une révolution à l'envers, qui met à mal tout ce qu'ont construit ses prédécesseurs. Les institutions tendent vers un accroissement du pouvoir exécutif encore jamais vu, une union inédite entre les cols bleus protectionnistes et les géants de la tech se forme sous les yeux impuissants de ses opposants démocrates, et enfin une guerre économique a été lancée à l'encontre du monde, dont la Chine et l'Europe semblent les principales cibles. Se replier derrière ses frontières tout en faisant pression sur le monde ? : la révolution Trump est lancée. Sommes-nous prêts à y faire face ?? Gilles Paris est jour­naliste au quotidien Le Monde. Il a rassemblé dans cet ouvrage une sélection d'articles publiés dans son journal et sa propre analyse de la situation.

Chez Editions de l’Aube

Les cent jours qui ont changé les Etats-Unis

Paru le 17/10/2025

282 pages

18,90 €

9782815968645
